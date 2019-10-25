Певец блеснул новыми гранями своего таланта

Не успели поклонники творчества Прохора Шаляпина привыкнуть к светлым волосам своего любимца, как их кумир поменял имидж. Певец сходил к популярному стилисту и превратился в брюнета.

Своей радостью Прохор, который в последнее время заметно похудел, поделился на страничке в Instagram.

Некоторые подписчики Шаляпина не смогли скрыть разочарования:

"Похож на Кена игрушечного", "Было раньше так хорошо", "Лучше блондин", "Темновато... может снова на светлую сторону?", "Ой, а уже к блондину привыкли...", "Ой,а мне с беленькими вы очень нравились......так были сильно похожи с Виталиной".

Однако большинство поклонников с восторгом приветствовало новый имидж звезды:

"Красавчик", "Хм, как тут поставить дабл лайк? 1го явно будет мало", "Темный цвет делает Ваше лицо благородным , стильным и интеллигентным", "Супер, извини, Прохор, но этот образ в сто раз лучше блондинистого".

А самые преданные обожатели Шаляпина и вовсе заявили:

"Мне нравится Прохор с любым цветом волос! Нравится, и все!!!))))", "ты всегда и в любом образе прекрасен".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.