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Почерневший Шаляпин шокировал публику

Почерневший Шаляпин шокировал публику
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец блеснул новыми гранями своего таланта

Не успели поклонники творчества Прохора Шаляпина привыкнуть к светлым волосам своего любимца, как их кумир поменял имидж. Певец сходил к популярному стилисту и превратился в брюнета.

Своей радостью Прохор, который в последнее время заметно похудел, поделился на страничке в Instagram.

Некоторые подписчики Шаляпина не смогли скрыть разочарования:

"Похож на Кена игрушечного", "Было раньше так хорошо", "Лучше блондин", "Темновато... может снова на светлую сторону?", "Ой, а уже к блондину привыкли...", "Ой,а мне с беленькими вы очень нравились......так были сильно похожи с Виталиной".

Однако большинство поклонников с восторгом приветствовало новый имидж звезды: 

"Красавчик", "Хм, как тут поставить дабл лайк? 1го явно будет мало", "Темный цвет делает Ваше лицо благородным , стильным и интеллигентным", "Супер, извини, Прохор, но этот образ в сто раз лучше блондинистого".

А самые преданные обожатели Шаляпина и вовсе заявили:

"Мне нравится Прохор с любым цветом волос! Нравится, и все!!!))))", "ты всегда и в любом образе прекрасен".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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