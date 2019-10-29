Влюбленных подозревают в "фейковых отношениях"

Виталина Цымбалюк-романовская и Прохор Шаляпин отправились отдыхать вместе, чем обрадовали многих в социальных сетях. Последнее время влюбленные то и дело появлялись в разных компаниях, что вызывало вопросы у поклонников.

Под совместным фото, которое влюбленные сделали в Кисловодске, некоторые пользователи высказались о неискренности Шаляпина. По их мнению, певец просто используют пианистку.

"Видно, что вы вместе только ради пиара", "Прохор просто пиарщик, он сам себя уговаривает на эту любовь. Виталина из последних сил доказывает всем и себе, что доверяет, что счастлива, что все нормально и даже лучше…", "Нереально фейковые отношения", – написали в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

Поклонники пары, наоборот, не перестают восхищаться влюбленными. Они заваливают Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую комплиментами и надеются, что в скором времени пара поженится.

"Красавчики", "Молодцы, очень рада за вас", "Как же похоже друг на друга", "Очень нежное фото", "Какие красивые, будьте счастливы", "Женитесь вы уже наконец, не представляю вас не вместе", "Прохор, хватит смешить народ – женитесь", – советуют артисту в Интернете.

На фото в кадр также не попал живот Виталины Цымбалюк-Романовской. На последних снимках бывшая жена Джигарханяна постояннопрячет его или прикрывает чем-нибудь, что еще больше подогревает слухи о ее беременности.