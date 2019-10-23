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Грубияна Шаляпина застукали с неузнаваемой Понаровской

Грубияна Шаляпина застукали с неузнаваемой Понаровской
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец провел время в компании знаменитых женщин

Прохор Шаляпин стал гостем на дне рождения продюсера нескольких звезд Леры Тувиной. Праздник отмечался в ресторане, куда прибыли подруги именинницы. Шаляпин оказался в центре женского внимания известных блондинок, в том числе успел спеть с Ириной Понаровской. Узнать певицу на фото удается не сразу: волосы звезды приобрели фиолетовый оттенок. 

С последней Шаляпин особенно сблизился: сначала знаменитости сидели рядом, а на одном из фото вообще держат друг друга за руки. При этом возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская на празднике так и не появилась.

Поклонники Шаляпина после фото с праздника обратили внимание на то, что их любимец в последнее время изменился и стал намного грубее. На днях певец действительно жестко ответил подписчице. Кроме того, они не понимают, зачем артист тратит столько времени впустую.

"Эх, Прохор, тратите вы себя на светскую суету, а это мелочь...", "Потерял индивидуальность", "Красивая девушка рядом с Вами. Ну Прохор – как всегда красавец, только немного изменил характер – стал жестче", "Какие вы классные", "Приятно смотреть", – прокомментировали под фото Шаляпина в Инстаграм.

Серди гостей в ресторане также был замечен Андрей Малахов, а вот чем занималась в это время возлюбленная Шаляпина, неизвестно. Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская показала свадебное платье после слухов о беременности. 

Дарья ПЕТРОВА
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