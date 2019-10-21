Знаменитость атаковали поклонники в центре столицы

Подруга Андрея Малахова опубликовала совместное фото с телеведущим. Как оказалось, он вместе с Викторией Шеляговой решил днем пройтись по центру Москвы, что закончилось для пары не очень хорошо. К Малахову все время подбегали поклонники, чтобы сфотографироваться.

"С тобой невозможно прогуляться по Красной площади, тебя рвут на части сфотографироваться…" – написала подруга телеведущего в Инстаграм.

В комментариях под фото одни хвалили Малахова и Шелягову за внешний вид, другие сомневались в искренности журналиста, ведь он, по мнению подписчиков, дружит со всеми.

"С кем только Малахов не дружит", "Мы, зрители, очень любим Андрея", "Какие мы модные", "Виктория, выглядите на зависть всем", "Андрюша прелесть", "Обожаем Малахова, как родного", "Виктория, отлично выглядите", – написали в комментариях.

Подруга Андрея Малахова стала известна многим пользователям Интернета после скандала, в который ее втянула Ксения Собчак. Виктория Шелягова была гостьей одной из передач журналистки, после чего начала получать множество негативных комментариев в своей адрес.