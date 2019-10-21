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Чудом уцелел: Малахова чуть не разорвали на Красной площади

Чудом уцелел: Малахова чуть не разорвали на Красной площади
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость атаковали поклонники в центре столицы

Подруга Андрея Малахова опубликовала совместное фото с телеведущим. Как оказалось, он вместе с Викторией Шеляговой решил днем пройтись по центру Москвы, что закончилось для пары не очень хорошо. К Малахову все время подбегали поклонники, чтобы сфотографироваться.

"С тобой невозможно прогуляться по Красной площади, тебя рвут на части сфотографироваться…" – написала подруга телеведущего в Инстаграм.

В комментариях под фото одни хвалили Малахова и Шелягову за внешний вид, другие сомневались в искренности журналиста, ведь он, по мнению подписчиков, дружит со всеми.

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Публикация от Шелягова Виктория Shelyagova (@vshelyagova)

"С кем только Малахов не дружит", "Мы, зрители, очень любим Андрея", "Какие мы модные", "Виктория, выглядите на зависть всем", "Андрюша прелесть", "Обожаем Малахова, как родного", "Виктория, отлично выглядите", – написали в комментариях.

Подруга Андрея Малахова стала известна многим пользователям Интернета после скандала, в который ее втянула Ксения Собчак. Виктория Шелягова была гостьей одной из передач журналистки, после чего начала получать множество негативных комментариев в своей адрес. 

Дарья ПЕТРОВА
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