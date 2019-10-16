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Малахов позвал к себе на диван эскортниц

Малахов позвал к себе на диван эскортниц
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Ведущего беспокоят проблемы в сексуальной сфере

Один из ближайших выпусков программы "Прямой эфир" будет посвящен судьбам женщин, предоставляющих эскорт-услуги, сообщает URA.RU. В передаче приняла участие руководитель движения в защиту секс-работниц.

Съемки, по словам женщины, проходили сегодня, но в студии передачи Андрея Малахова она появляться отказалась – опасается, что ее заклюют зрители.

"Со мной связались продюсеры и пригласили на шоу, и я сразу сказала, что в студии находиться не буду – заклюю, поэтому меня записали заранее", 

– рассказала женщина. 

Зато на диване у Малахова появятся другие героини, которые расскажут свои личные истории. Точная дата выхода шоу в эфир пока неизвестна.

Ранее "Утро" рассказало о связи Андрея Малахова и Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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