Киевская пианистка наслаждается минутами, проведенными с любовником

Виталина Цымбалюк-Романовская довольна отдыхом с Прохором Шаляпиным в Кисловодске. В Instagram появилось свежее видео, на котором она лежит на широкой кровати в расслабленной позе, закинув одну ногу на другую. Рядом – халат, похоже, сброшенный любовником. Постель смята.

Звучит негромкая музыка. Бывшая жена Армена Джигарханяна встает, берет с тумбочки чашку, возможно, с кофе, и выходит на балкон. Медленно глотая напиток, она осматривает окрестности и с наслаждением подставляет лицо яркому солнцу. Под роликом киевская пианистка дала понять, что ей все вокруг нравится, поделившись деталями.

"Спасибо за незапланированный и очень приятный отдых",

– поблагодарила она возлюбленного Прохора. И сообщила, что, несмотря на правильный режим, "все-таки умудрилась на килограмм похудеть", что вызвало беспокойство у одной из подписчиц. Та, попросив ее "не худеть больше, остановиться", заверила, что бывшая Джигарханяна "и так в суперформе!".

До этого Цымбалюк-Романовская поместила видео прогулки с Шаляпиным. Парочка любовалась пейзажем у скал и прокатилась над глубокой пропастью по канатной дороге в "травмайчике", как назвала его блондинка.

На отдых Виталина уехала на прошлой неделе. Тогда, показавшись с чемоданом, она утаила, куда и с кем направляется.