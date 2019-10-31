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Бывшая Джигарханяна развалилась на постели

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Киевская пианистка наслаждается минутами, проведенными с любовником

Виталина Цымбалюк-Романовская довольна отдыхом с Прохором Шаляпиным в Кисловодске. В Instagram появилось свежее видео, на котором она лежит на широкой кровати в расслабленной позе, закинув одну ногу на другую. Рядом – халат, похоже, сброшенный любовником. Постель смята.

Звучит негромкая музыка. Бывшая жена Армена Джигарханяна встает, берет с тумбочки чашку, возможно, с кофе, и выходит на балкон. Медленно глотая напиток, она осматривает окрестности и с наслаждением подставляет лицо яркому солнцу. Под роликом киевская пианистка дала понять, что ей все вокруг нравится, поделившись деталями.  

 

 

"Спасибо за незапланированный и очень приятный отдых",

– поблагодарила она возлюбленного Прохора. И сообщила, что, несмотря на правильный режим, "все-таки умудрилась на килограмм похудеть", что вызвало беспокойство у одной из подписчиц. Та, попросив ее "не худеть больше, остановиться", заверила, что бывшая Джигарханяна "и так в суперформе!". 

До этого Цымбалюк-Романовская поместила видео прогулки с Шаляпиным. Парочка любовалась пейзажем у скал и прокатилась над глубокой пропастью по канатной дороге в "травмайчике", как назвала его блондинка.

На отдых Виталина уехала на прошлой неделе. Тогда, показавшись с чемоданом, она утаила, куда и с кем направляется.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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