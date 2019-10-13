После концерта появились неожиданные вести об эффектном красавце-блондине

Прохора Шаляпина отправили в мир усопших.

Возлюбленный бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской поделился хорошим настроением и выложил кадры с выступления на Красной площади, которое было посвящено осеннему фестивалю в Москве. Артист в роскошной шубе почти до пят выглядел настоящим барином, отметили зрители. Шаляпин вместе с Цымбалюк-Романовской разогрел публику холодным осенним вечером.

На страницу звезды посыпались восторженные комментарии – многие восхищались и благодарили за позитив, другие сетовали, что пропустили концерт.

"Настоящий Барин" "Ну харизма конечно у Прохора зашкаливает! Молодец, приятно смотреть и слушать!" – написали поклонники.

Однако были и вовсе неожиданные замечания. Так, один из пользователей предложил Шаляпину новую работу – петь на кладбище во время похорон. Другой заявил, что вздрогнул, спутав артиста в сумерках с Николаем Басковым (орфография и пунктуация сохранены).

"Прохор, добрый день! Подскажите, вы выступаете на похоронах? Очень хотелось бы, чтоб вы на моих спели" "Замечательно!!! Только в сумерках на сцене очень похож на Баскова (( я даже вздрогнула от неожиданности. Прохор, оставайтесь самим собой! Ваш голос очень и очень приятный! И песни Ваши душу греют! Слушаю только Вас, вот уже несколько лет подряд!"

– отозвались они.

Ранее "Утро" писало о бывшей Джигарханяна, которая развлеклась с тремя мужчинами, пока Шаляпин был в отъезде.