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Народ вздрогнул: любовнику Цымбалюк-Романовской присмотрели место на кладбище

Народ вздрогнул: любовнику Цымбалюк-Романовской присмотрели место на кладбище
После концерта появились неожиданные вести об эффектном красавце-блондине

Прохора Шаляпина отправили в мир усопших.

Возлюбленный бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской поделился хорошим настроением и выложил кадры с выступления на Красной площади, которое было посвящено осеннему фестивалю в Москве. Артист в роскошной шубе почти до пят выглядел настоящим барином, отметили зрители. Шаляпин вместе с Цымбалюк-Романовской разогрел публику холодным осенним вечером.

На страницу звезды посыпались восторженные комментарии – многие восхищались и благодарили за позитив, другие сетовали, что пропустили концерт.

"Настоящий Барин" "Ну харизма конечно у Прохора зашкаливает! Молодец, приятно смотреть и слушать!" – написали поклонники.

Однако были и вовсе неожиданные замечания. Так, один из пользователей предложил Шаляпину новую работу – петь на кладбище во время похорон. Другой заявил, что вздрогнул, спутав артиста в сумерках с Николаем Басковым (орфография и пунктуация сохранены).

"Прохор, добрый день! Подскажите, вы выступаете на похоронах? Очень хотелось бы, чтоб вы на моих спели" "Замечательно!!! Только в сумерках на сцене очень похож на Баскова (( я даже вздрогнула от неожиданности. Прохор, оставайтесь самим собой! Ваш голос очень и очень приятный! И песни Ваши душу греют! Слушаю только Вас, вот уже несколько лет подряд!"

– отозвались они.

Ранее "Утро" писало о бывшей Джигарханяна, которая развлеклась с тремя мужчинами, пока Шаляпин был в отъезде.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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