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Отдых удался: Цымбалюк-Романовскую нашли в кустах

Отдых удался: Цымбалюк-Романовскую нашли в кустах
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая Джигарханяна повеселилась среди цветов

После расслабления в постели Виталина Цымбалюк-Романовская нашла новое место для релакса – ее застали в кустах. Блондинка выглядела удовлетворенной, что видно по кадру, опубликованному в Instagram: ее лицо озаряет радостная улыбка. Дамочка присела среди зарослей, согнув ногу в колене и кокетливо выпятив ягодицу.

"Но в ее жизни была целая площадь цветов", – процитировала бывшая жена актера Армена Джигарханяна под снимком слова из хита Аллы Пугачевой. На что она этим намекала, знаменитость не пояснила, а в заключение посоветовала: "Живите ярко – и весь мир подождет", будто давая понять, что сама делает именно так, и счастье, которого она когда-то только ждала, лежа с возлюбленным Прохором Шаляпиным на земле, пришло к ней.

В соцсети пианистку тут же стали хвалить. "Вы сами цветок, цветущий, излучающий цвет и свет", "Классно", "Вы украсили эту цветочную поляну", "Дюймовочка!!!" – рассыпались в любезностях подписчики и просили ее показывать побольше таких фото – "красивых, ярких, позитивных".

Отдых Цымбалюк-Романовской с любовником продолжается...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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