Бывшая Джигарханяна повеселилась среди цветов

После расслабления в постели Виталина Цымбалюк-Романовская нашла новое место для релакса – ее застали в кустах. Блондинка выглядела удовлетворенной, что видно по кадру, опубликованному в Instagram: ее лицо озаряет радостная улыбка. Дамочка присела среди зарослей, согнув ногу в колене и кокетливо выпятив ягодицу.

"Но в ее жизни была целая площадь цветов", – процитировала бывшая жена актера Армена Джигарханяна под снимком слова из хита Аллы Пугачевой. На что она этим намекала, знаменитость не пояснила, а в заключение посоветовала: "Живите ярко – и весь мир подождет", будто давая понять, что сама делает именно так, и счастье, которого она когда-то только ждала, лежа с возлюбленным Прохором Шаляпиным на земле, пришло к ней.

В соцсети пианистку тут же стали хвалить. "Вы сами цветок, цветущий, излучающий цвет и свет", "Классно", "Вы украсили эту цветочную поляну", "Дюймовочка!!!" – рассыпались в любезностях подписчики и просили ее показывать побольше таких фото – "красивых, ярких, позитивных".

Отдых Цымбалюк-Романовской с любовником продолжается...