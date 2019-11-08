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Прохор Шаляпин проводит время со своим ребенком. Об этом стало известно из Instagram его бывшей пассии Татьяны Гудзевой, где опубликованы снимки, на которых артист показан у кроватки маленького Феди со счастливой улыбкой новоиспеченного отца, а на одном даже кормит наследника из бутылочки. Похоже, милый друг ушел от Виталины Цымбалюк-Романовской.
"Отец вернулся", – подписаны трогательные фотографии.
Одни поклонники Татьяны рады за нее. Другие сомневаются в том, что у Прохора пробудились отцовские чувства, третьи дают советы женщине и певцу: "Наконец-то все на своих местах!", "Конечно, мило на него смотреть такого…", "Как ему, козлу, не стыдно после всего, что он говорил!", "Пусть будет так всегдаа", "Очень хорошо! Сыну нужен папа и папа у него не самый плохой. А Вам, Танечка, только терпения!", "Пора бы уж и пожениться и жить семьей... Конечно, Прохор чувствует, что крошка – его сын...", "Ему идет", "Прохор вот какую женщину надо тебе. Красивая, заботливая, молодая. У тебя была старуха, и результат на лицо. У тебя ребенок есть, надо уже остепиниться и по бабам не ходить... желаю счастье найти в этой семье".
Нашлись и те, кто напомнил о теперешней возлюбленной Шаляпина, предполагая, что Цымбалюк-Романовскую вряд ли устраивает эта ситуация. "А Виталина за углом", "Видимо, скоро будет новый эфир какой-нибудь передачи. Виталина этого так не оставит…", "Виталина рвет и мечет", – отметили такие.
Сама же бывшая Джигарханяна и виду не подает, что обеспокоена. Она похвалилась в соцсети подарком от фанатов: "Вот такой ролик получила... Хорошо, когда приятно вспомнить каждый прожитый момент". Поклонники снова осыпали блондинку комплисентами.
Ранее Прохор Шаляпин также провел время без Виталины Цымбалюк-Романовской. Его видели и сняли с Татьяной Гудзевой в детском отделе магазина. Наверное, они выбирали одежду для сына, который очень похож на певца. А Виталина Цымбалюк-Романовская решила поставить точку в отношениях.
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