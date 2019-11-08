Любовник бывшей Джигарханяна окончательно признал сына

Прохор Шаляпин проводит время со своим ребенком. Об этом стало известно из Instagram его бывшей пассии Татьяны Гудзевой, где опубликованы снимки, на которых артист показан у кроватки маленького Феди со счастливой улыбкой новоиспеченного отца, а на одном даже кормит наследника из бутылочки. Похоже, милый друг ушел от Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Отец вернулся", – подписаны трогательные фотографии.

Одни поклонники Татьяны рады за нее. Другие сомневаются в том, что у Прохора пробудились отцовские чувства, третьи дают советы женщине и певцу: "Наконец-то все на своих местах!", "Конечно, мило на него смотреть такого…", "Как ему, козлу, не стыдно после всего, что он говорил!", "Пусть будет так всегдаа", "Очень хорошо! Сыну нужен папа и папа у него не самый плохой. А Вам, Танечка, только терпения!", "Пора бы уж и пожениться и жить семьей... Конечно, Прохор чувствует, что крошка – его сын...", "Ему идет", "Прохор вот какую женщину надо тебе. Красивая, заботливая, молодая. У тебя была старуха, и результат на лицо. У тебя ребенок есть, надо уже остепиниться и по бабам не ходить... желаю счастье найти в этой семье".

Нашлись и те, кто напомнил о теперешней возлюбленной Шаляпина, предполагая, что Цымбалюк-Романовскую вряд ли устраивает эта ситуация. "А Виталина за углом", "Видимо, скоро будет новый эфир какой-нибудь передачи. Виталина этого так не оставит…", "Виталина рвет и мечет", – отметили такие.

Сама же бывшая Джигарханяна и виду не подает, что обеспокоена. Она похвалилась в соцсети подарком от фанатов: "Вот такой ролик получила... Хорошо, когда приятно вспомнить каждый прожитый момент". Поклонники снова осыпали блондинку комплисентами.

Ранее Прохор Шаляпин также провел время без Виталины Цымбалюк-Романовской. Его видели и сняли с Татьяной Гудзевой в детском отделе магазина. Наверное, они выбирали одежду для сына, который очень похож на певца. А Виталина Цымбалюк-Романовская решила поставить точку в отношениях.

