Немало пикантных деталей жизни артиста вынесли на публику

В то время как об Армене Джигарханяне почти ничего не слышно, жизнь его сына не обсуждал разве что ленивый – тот стал настоящей знаменитостью в интернете, печатной прессе и на телеэкране. Однако не успела публика вдоволь перемыть мужчине косточки, как он удалился.

Степан был героем программы на которую были приглашены его некоторые бывшие пассии. Они поделились воспоминаниями об отношениях с артистом, что было слишком неприятно его новой избраннице – экс-супруге Певца Валима Казаченко Ольге.

До этого сына Джигарханяна нашли с Ларисой Гузеевой в ресторане. Однако ошиблись: ведущая "Давай поженимся" отдыхала с другим.

Ранеет Степан отдыхал в ОАЭ с Ольгой Казаченко и выкладывал фото в соцсети. О своих отношениях с женщиной мужчина говорил с нежностью, а та призналась, что после знакомства с ним ее жизнь изменилась.

Также сын не раз говорил о состоянии Джигарханяна. Как-то он рассказал, что посвежевший и помолодевший Армен Борисович наслаждается жизнью, соблюдает режим, принимает лекарства, как советовали врачи, часто гуляет по Москве. Жизнь народного артиста, по словам сына, полностью наладилась, как только к нему вернулась бывшая жена.

Помелькав на глазах у публики, Степан уехал в Америку, причем один, без новой зазнобы. Она оказалась не готова к переезду, да и в ее отношениях с мужчиной не все так просто.