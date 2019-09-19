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Вернувшаяся к Джигарханяну бывшая пичкает его ядом

Вернувшаяся к Джигарханяну бывшая пичкает его ядом
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники артиста заметили неладное на семейных кадрах

Изменения в жизни знаменитости обсуждает вся страна. Однако на фоне поздравлений одних другие почитатели таланта актера забили тревогу: они уверены что здоровью его угрожает опасность.

О воссоединении Армена Джигарханяна с экс-супругой Татьяной Власовой высказался его приемный сын. Это вряд ли нужно подробно комментировать, сообщил Степан в Instagram. 

"То, что созидалось строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом, походя, за пару лет. Тем более случайными людьми",

– добавил Степан, давая понять, что случайной считает другую экс-супругу отца – Виталину Цымбалюк-Романовскую. Эти слова мужчина поместил под снимками актера и своей матери. На фото Джигарханян и Власова показаны за столом с чаем сладостями и фруктами. Актер выглядит бодрым и счастливым. Однако дотошные поклонники артиста разглядели кое-что подозрительное. Джигарханяна кормят настоящим ядом для диабетиков – сахаром. Которого было в избытке в роскошном торте к чаепитию.

"Торт у диабетиков?" "зачем торт при диабете", – возмутились пользователи.

Другие же подписчики согласились с мнением пасынка звезды и, радуясь за Армена Борисовича, поделились эмоциями: "Воссоединение", "А пара-то красивая какая!", "Правильно, все должно быть возвращено на свои места", "Так мы все ждали этого момента! Момента истины!.. Другого и быть не могло!", "Все что ни делается, все к лучшему! Значит, так надо было, чтоб проходящая мимо Цымбалина зацепила ваш фундамент, а он выстоял и стал еще крепче!", "Красавица" без мозгов не сможет тягаться с красотой, мудростью и добротой этой женщины!!!", "Вот! То, что зародилось, то, что на долгую жизнь, сердце успокоится и счастье в доме". 

В 2015 г.,  после 48 лет совместной жизни, Джигарханян и Власова развелись. Вскоре после этого народный артист женился на молодой пианистке Цымбалюк-Романовской. Но этот брак продержался только два года, и супруги расстались. Недавно к актеру вернулась бывшая жена. Теперь жизнь Армена Борисовича налаживается, отмечает "Пятый канал"

Полина ДОРОЖКИНА
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