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"Спасибо за любовь": Гузееву застали в ресторане с Джигарханяном

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Тесные объятия артистов попали на фото

Ведущая "Давай поженимся" чудесно провела время в теплой компании и интимной обстановке.

Лариса Гузеева сфотографировалась со своим давним другом – актером Эвклидом Кюрдзидисом, в укромном уголке ресторана. На снимке актриса тесно прижимается к нему, обхватив руками.

"Мой прекрасный Эвклид спасибо за любовь", - гласит подпись на странице в Instagram.

Душевный кадр вызвал у подписчиков телеведущей неожиданные ассоциации. Многие, не взглянув на подпись, решили, что Гузеева отравилась в ресторан с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

"Мне Степан Джигарханян почудился )))" "Точно" "мне тоже", – написали обознавшиеся пользователи.

Женщины искренне позавидовали дружбе Ларисы с таким импозантным мужчиной: "Даёшь каждой женщине такого Эвклида!" – потребовала одна из дам.

Кстати, летом, будучи на кинофестивале в Ессентуках, Гузеева расслаблялась на роскошной даче Кюрдзидиса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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