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Цымбалюк-Романовская прижалась грудью к пожилому

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Пианистка показала замену бывшего мужа

Пока милый друг Прохор Шаляпин занимается сыном, которого родила ему бывшая пессия, Виталина Цымбалюк-Романовская времени не теряет. Она снялась с пожилым мужчиной, прижавшись к нему грудью, и опубликовала фото в Instagram, сопроводив его видео. 

"Нашла в себе силы посмотреть спектакль "Кошка на раскаленной крыше"... который 25 лет назад перевернул всю мою жизнь. Тогда роль Большого Па играл Армен Джигарханян", – сообщила блондинка под кадрами. После чего, добавив, что теперь эту роль играет другой известный актер – Валерий Баринов, – поделилась впечатлениями и размышлениями: "Пьеса гениальная, слишком злободневная и потому – вечная. Почему лгут всегда с улыбкой, а правдой убивают? Какой выбор сделать, когда выбора нет? Есть вопросы, на которые нет ответов и искать их бессмысленно. Но уметь быть счастливыми мы обязаны! И хотя над этим нужно работать каждый день – поверьте, оно того стоит".

 

Подписчики не остались равнодушными. Большинство из них согласились со словами пианистки и стали хвалить ее, не позабыв о комплиментах и в адрес актера, скоторым она позирует на снимке:

"Вы такая тонкая не только внешне но и внутри, лучик", "Виталюсь, обожаю Вас и обожаю горох! Вы просто неотразимы!", "Это платье действительно вам к лицу, и цвет, и фасон, и солидно!",  "Нежная, красивая ", "Ты выглядишь супервеликолепно и мегавосхитительно! Так держать, солнце", "Вы такая очаровательная!!!", "Ты просто прелесть", "Валерий Баринов – талантище".

Ранее Виталину Цымбалюк-Романовская показалась в кустах и вытянулась на постели.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА

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