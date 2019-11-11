Пианистка показала замену бывшего мужа

Пока милый друг Прохор Шаляпин занимается сыном, которого родила ему бывшая пессия, Виталина Цымбалюк-Романовская времени не теряет. Она снялась с пожилым мужчиной, прижавшись к нему грудью, и опубликовала фото в Instagram, сопроводив его видео.

"Нашла в себе силы посмотреть спектакль "Кошка на раскаленной крыше"... который 25 лет назад перевернул всю мою жизнь. Тогда роль Большого Па играл Армен Джигарханян", – сообщила блондинка под кадрами. После чего, добавив, что теперь эту роль играет другой известный актер – Валерий Баринов, – поделилась впечатлениями и размышлениями: "Пьеса гениальная, слишком злободневная и потому – вечная. Почему лгут всегда с улыбкой, а правдой убивают? Какой выбор сделать, когда выбора нет? Есть вопросы, на которые нет ответов и искать их бессмысленно. Но уметь быть счастливыми мы обязаны! И хотя над этим нужно работать каждый день – поверьте, оно того стоит".

Подписчики не остались равнодушными. Большинство из них согласились со словами пианистки и стали хвалить ее, не позабыв о комплиментах и в адрес актера, скоторым она позирует на снимке:

"Вы такая тонкая не только внешне но и внутри, лучик", "Виталюсь, обожаю Вас и обожаю горох! Вы просто неотразимы!", "Это платье действительно вам к лицу, и цвет, и фасон, и солидно!", "Нежная, красивая ", "Ты выглядишь супервеликолепно и мегавосхитительно! Так держать, солнце", "Вы такая очаровательная!!!", "Ты просто прелесть", "Валерий Баринов – талантище".

Ранее Виталину Цымбалюк-Романовская показалась в кустах и вытянулась на постели.