Пианистка снялась вместе с любовником и прикрыла живот

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин порадовали поклонников новым совместным снимком. На фото звезды позируют, прижавшись друг к другу, в цветастых нарядах, а на голове у блондинки надет кокошник.

В комментариях подписчики написали, что считают Цымбалюк и Шаляпина лучшей парой российского шоу-бизнеса. Правда, один из пользователей принял пианистку за маму певца.

"Какие вы красивые", "Вау, какая красивая фотография", "Какие вы хорошенькие", "Самая красивая и искренняя пара шоу бизнеса. Прекрасная женщина рядом с достойным и талантливым мужчиной", "Классная парочка", "Такая мама молодая у Вас, Прохор", "Какие вы красивые", – написали в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

Несмотря на все нападки завистников, влюбленные остаются вместе уже длительное время. Более того, в социальных сетях активно обсуждают слухи о возможной беременности бывшей жены Армена Джигарханяна. Вот и в этот раз телезвезда прикрыла живот корзинкой с фруктами.

Ранее сбежавшую из Москвы Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в обмане.