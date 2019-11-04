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Сябитову обругали из-за оголенных ног

Сябитову жестко обругали из-за оголенных ног
Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей посоветовали прикрыться

Роза Сябитова поделилась с поклонниками новым снимком. На фото ведущая "Давай поженимся" позирует в ярком платье, а рядом с ней находятся двое молодых мужчин. В Интернете к фотосессии звезды отнеслись по-разному. Некоторые пользователи считают, что Сябитова изо всех сих старается скрыть старость, но ноги все равно выдают ее возраст.

Преданным поклонникам ведущей "Давай поженимся", наоборот, кажется, что на фото она выглядит молодой и очень привлекательной. Заметили пользователи в Инстаграм и то, что телезвезда выглядит гораздо стройнее.

"Видно возраст, как бы не старались его маскировать", "Ножки уже надо прятать", "Ноги ужасные, все в венах", "Возраст не скрыть", "Розочка, вы великолепны", "Хороша", "Вообще 2 разных человека на экране и в жизни. В жизни молодая, секси, стильная", – написали подписчики под фото свахи.

Ранее покалеченная Роза Сябитова пожаловалась на сына. 

Дарья ПЕТРОВА
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