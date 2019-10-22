Телезвезду пристыдили после запрещенного видео

В Интернете активно осуждают видео со съемок передачи "Давай поженимся". На ролике, появившемся в Инстаграме Максима Галкина, ведущая программы Лариса Гузеева несколько раз не может произнести текст и начинается нецензурно выражаться, а Роза Сябитова прямо в студии ест пирожок.

Блогера Лену Миро все происходящее в ролике разозлило: она не понимает, почему все в социальных сетях смеются над видео.

"Хуже всего не то, что Гузеева -– хабалка, а Сябитова сует пирожок в свой пирожок, а то, что они реально считают это смешным",

– написала Миро в Telegram.

По мнению скандального блогера, ролик с ведущими "Давай поженимся" может показаться смешным только "деградировавшему быдлу".

Лариса Гузеева еще на съемках обратилась ко всем зрителям и запретила выкладывать неудачное видео с ее участием в Интернет. Однако муж Пугачевой запрет нарушил. В комментариях под постом артиста подписчики восхищаются чувством юмора и артистизмом ведущей "Давай поженимся".

Ранее Ларису Гузееву обвинили в страшном грехе.