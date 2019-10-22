Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пирожок Сябитовой взбесил народ

Пирожок Сябитовой взбесил народ
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Телезвезду пристыдили после запрещенного видео

В Интернете активно осуждают видео со съемок передачи "Давай поженимся". На ролике, появившемся в Инстаграме Максима Галкина, ведущая программы Лариса Гузеева несколько раз не может произнести текст и начинается нецензурно выражаться, а Роза Сябитова прямо в студии ест пирожок.

Блогера Лену Миро все происходящее в ролике разозлило: она не понимает, почему все в социальных сетях смеются над видео.

"Хуже всего не то, что Гузеева -– хабалка, а Сябитова сует пирожок в свой пирожок, а то, что они реально считают это смешным",

написала Миро в Telegram.

По мнению скандального блогера, ролик с ведущими "Давай поженимся" может показаться смешным только "деградировавшему быдлу". 

Лариса Гузеева еще на съемках обратилась ко всем зрителям и запретила выкладывать неудачное видео с ее участием в Интернет. Однако муж Пугачевой запрет нарушил. В комментариях под постом артиста подписчики восхищаются чувством юмора и артистизмом ведущей "Давай поженимся".

Ранее Ларису Гузееву обвинили в страшном грехе. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей