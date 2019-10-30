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Хочу и не могу: в беседе с Гузеевой всплыли сексуальные проблемы

Хочу и не могу: в беседе с Гузеевой всплыли сексуальные проблемы
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка раскрыла интимные подробности на всю страну

Ведущие программы "Давай поженимся" были очень удивлены новой героиней шоу, которая пришла на программу за женихом. В разговоре с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой россиянка начала рассказывать подробности своей личной жизни.

Невеста Александра рассказала, что в 25 лет выглядит на 16, поэтому и знакомиться к ней походят только подростки. Ведущих "Давай поженимся" история девушки насмешила, и они начали узнавать интимные подробности о героине. Выяснилось, что Александра мечтает о состоятельном мужчине, но физических отношений боится.

"Саша уже готова к встрече с олигархом, но боится физической близости!", – поясняют создатели передачи в социальных сетях.

"Лариса что происходит, кого вы там жените?", "Ребенок немного закомплексован, развития от мамы нет", "И что прям реально пришли олигархи и ждут, в кабинках томятся встречи с этим существом?", "Проблема не в росте, а в омерзительном голосе и характере", "Ужас потерянное поколение", "Интересная личность", – написали зрители в комментариях.

Ранее покалеченную дочь Ларису Гузеевой засняли в больнице. 

Дарья ПЕТРОВА
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