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Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре

Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
Фото: Анастасия Заворотнюк
Актриса поддержала болеющих детей

Пока врачи борются за жизнь Анастасии Заворотнюк, поклонникам остается только желать артистке выздоровления и молиться за нее. Поддержать актрису решили и онкобольные дети, которых она когда-то навещала в больнице.

Выяснилось, что дети, к которым приходила Заворотнюк, уже выросли и теперь переживают за здоровье звезды "Моей прекрасной няни".

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой – это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты",

– пишут близкие знаменитости в Инстаграм.

Поддержка Анастасии Заворотнюк действительно нужна: сейчас актриса находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Семья актрисы не комментирует ее состояние, однако врачи дают неутешительные прогнозы: один из медиков считает, что Заворотнюк не прожить больше 5 лет.

Тем не менее, поклонники не теряют надежды и пишут множество комментариев в поддержку знаменитости: "Настя, верь в себя – ты сильная, красавица и умница", "Какая красивая и добрая", "Анастасия, выздоравливайте, пожалуйста! Пусть болезнь отступит! Сил вам и вашей семье".

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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