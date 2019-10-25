Изменившуюся до неузнаваемости актрису скрывают от публики вовсе не из-за онкологии

Родные Анастасии Завоортнюк и ее лечащие врачи не дают никаких комментариев по поводу болезни актрисы. Более того, они даже не подтвердили ее диагноз. Возможно, из-за этого в Интернете появилась еще одна версия изоляции артистки – неудачная пластическая операция. Грязные сплетни о борющейся за жизнь звезде нарастают, как снежный ком – тему уже муссируют украинские издания.

"Как у Гурченко". У Заворотнюк нет рака, ей поставлен новый диагноз", – пишут СМИ и добавляют, что звезда "Моей прекрасной няни" скрывает следы неудачной пластической операции.

По версии журналистов, звезду просто прячут от посторонних, пока ее внешность вновь не станет узнаваемой.

"Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", – цитирует сообщения пользователей Bim.ru.

Коллеги Анастасии, наоборот, очень переживают за нее и делятся своим опытом победы над онкологией. Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева смогла победить болезнь на 4 стадии.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии. Не помогает ничего – ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься",

– цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. Сейчас актриса находится в реабилитационном центре в Подмосковье. По слухам, у нее начали отмирать ткани.