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"Отходники ловит": немытую Волочкову нашли на улице с бутылками

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщицу обвинили в нечистоплотности и злоупотреблении алкоголем

Анастасия Волочкова опубликовала фото, сделанное на веранде ее дома. Балерина подписала, что сегодня проснулась рано и очень любит спать на улице. Подписчики словам Волочковой не верят. Они предположили, что эпатажная звезда просто не может зайти в дом, так как плохо себя чувствует после вчерашнего веселья.

Действительно, вчера ночью Волочкова весело проводила время в компании неизвестных молодых людей, видео с которыми выкладывала в Инстаграм. Поклонники посчитали, что сегодняшнее состояние звезды может быть связано с ее вчерашними развлечениями.

Также звезду раскритиковали за грязный костюм и стоящие рядом бутылки.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Признайся, почему на самом деле лежишь на улице. Отходники ловит, с бодуна не может залезть в дом", "На столе и в ногах бутылки, поэтому там и уснула", "Вы когда-нибудь стираете свой цыплячий костюмчик. Как не посмотрю, вы все в нем", "На предыдущих фото отчетливо видно грязные штанины", "Пора опохмелиться", "Бухлишко на столе", "Моржевание перешло в бомжевание", – написали под фото Волочковой в Инстаграм.

Ранее балерина публиковала фото в костюме бабочки и провела ночь с новым другом. 

Дарья ПЕТРОВА
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