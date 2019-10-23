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"Беременная": рассуждавшую о сексе Собчак разоблачили

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Экс-ведущую популярной телестройки выдал неудачно выбранный наряд

Журналист и с недавних пор блогер Ксения Собчак появилась на публике с округлившимся животиком. Блондинка в шоколаде выложила видео с премии "Прорыв года 2019", после просмотра которого большинство подписчиков интересовало только одно. 

"Беременна что ли?" – поинтересовался один из них, у остальных вопросов не было.

"Похоже кто то беременный", "Беременяшка", "Беременная, видно живот", "Пузатенькая", – утвердительно написали они. 

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Официального подтверждения о положении теледивы ни от самой Ксении Анатольевны, ни от ее нынешнего супруга Константина Богомолова не было. Так что поклонникам остается лишь теряться в догадках: то ли экс-кандидат в президенты действительно готовится стать второй раз мамой, то ли она просто выбрала неудачный фасон платья. За него-то подписчики и разнесли Собчак. 

"Низ у платья ужасный, ноги тонкие торчат", "Платье ужасное", "Ну ножки курицы из-под красивого платья так и изгибаются", – отозвались хейтеры. 

К слову, в одном из интервью Ксения отметила, что старается плотно не ужинать и не налегать на фуршетное меню во время публичных мероприятий, дабы не давать повода для сплетен о ее интересном положении. 

Любопытно, что буквально на днях Собчак рассуждала о сексе. 

Ксения АНДРЕЕВА
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