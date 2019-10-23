Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Журналист и с недавних пор блогер Ксения Собчак появилась на публике с округлившимся животиком. Блондинка в шоколаде выложила видео с премии "Прорыв года 2019", после просмотра которого большинство подписчиков интересовало только одно.
"Беременна что ли?" – поинтересовался один из них, у остальных вопросов не было.
"Похоже кто то беременный", "Беременяшка", "Беременная, видно живот", "Пузатенькая", – утвердительно написали они.
Официального подтверждения о положении теледивы ни от самой Ксении Анатольевны, ни от ее нынешнего супруга Константина Богомолова не было. Так что поклонникам остается лишь теряться в догадках: то ли экс-кандидат в президенты действительно готовится стать второй раз мамой, то ли она просто выбрала неудачный фасон платья. За него-то подписчики и разнесли Собчак.
"Низ у платья ужасный, ноги тонкие торчат", "Платье ужасное", "Ну ножки курицы из-под красивого платья так и изгибаются", – отозвались хейтеры.
К слову, в одном из интервью Ксения отметила, что старается плотно не ужинать и не налегать на фуршетное меню во время публичных мероприятий, дабы не давать повода для сплетен о ее интересном положении.
Любопытно, что буквально на днях Собчак рассуждала о сексе.
Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему