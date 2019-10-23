Экс-ведущую популярной телестройки выдал неудачно выбранный наряд

Журналист и с недавних пор блогер Ксения Собчак появилась на публике с округлившимся животиком. Блондинка в шоколаде выложила видео с премии "Прорыв года 2019", после просмотра которого большинство подписчиков интересовало только одно.

"Беременна что ли?" – поинтересовался один из них, у остальных вопросов не было.



"Похоже кто то беременный", "Беременяшка", "Беременная, видно живот", "Пузатенькая", – утвердительно написали они.



Официального подтверждения о положении теледивы ни от самой Ксении Анатольевны, ни от ее нынешнего супруга Константина Богомолова не было. Так что поклонникам остается лишь теряться в догадках: то ли экс-кандидат в президенты действительно готовится стать второй раз мамой, то ли она просто выбрала неудачный фасон платья. За него-то подписчики и разнесли Собчак.

"Низ у платья ужасный, ноги тонкие торчат", "Платье ужасное", "Ну ножки курицы из-под красивого платья так и изгибаются", – отозвались хейтеры.

К слову, в одном из интервью Ксения отметила, что старается плотно не ужинать и не налегать на фуршетное меню во время публичных мероприятий, дабы не давать повода для сплетен о ее интересном положении.

Любопытно, что буквально на днях Собчак рассуждала о сексе.