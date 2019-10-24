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Покалеченную дочь Гузеевой засняли в больнице

Покалеченную дочь Гузеевой засняли в больнице
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
После травмы девушка хочет закрыться от публики

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга поделилась с подписчиками в социальных сетях фото с гипсом. Похоже, что родственница ведущей "Давай поженимся" повредила руку и, судя по снимку, находилась в больнице.

Как именно покалечилась Ольга Бухарова – неизвестно. В Instagram девушка также призналась, что хочет снова вернуться в свое безопасное место в изоляции от людей.

Пока дочь Гузеевой решает проблемы со здоровьем, в Интернете опять обсуждают ее знаменитую маму. Гарик Харламов в шоу на YouTube решил извиниться перед актрисой за свои юмористические ролики и признался, что на самом деле неравнодушен к артистке.

"В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть вас. Мы вас очень любим", — цитирует слова Харламова Teleprogramma.pro.

Ранее Лариса Гузеева огрызнулась на пощупавшего ее красавчика. 

Дарья ПЕТРОВА
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