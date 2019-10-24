Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга поделилась с подписчиками в социальных сетях фото с гипсом. Похоже, что родственница ведущей "Давай поженимся" повредила руку и, судя по снимку, находилась в больнице.
Как именно покалечилась Ольга Бухарова – неизвестно. В Instagram девушка также призналась, что хочет снова вернуться в свое безопасное место в изоляции от людей.
Пока дочь Гузеевой решает проблемы со здоровьем, в Интернете опять обсуждают ее знаменитую маму. Гарик Харламов в шоу на YouTube решил извиниться перед актрисой за свои юмористические ролики и признался, что на самом деле неравнодушен к артистке.
"В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть вас. Мы вас очень любим", — цитирует слова Харламова Teleprogramma.pro.
Ранее Лариса Гузеева огрызнулась на пощупавшего ее красавчика.
Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему