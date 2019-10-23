Помощник артистки не выказал должного восхищения и поплатился

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками видео со съемок передачи "Давай поженимся". В ролике телезвезда сидит в гримерке вместе со стилистом, который красит ее, и начинает обзывать его.

"Сволочь ты все-таки. Не поддерживаешь меня никогда", - обратилась Гузеева к молодому человеку.

Такую реакцию телеведущей вызвало то, что стилист не оценил перемены во внешности Гузеевой. В этом году знаменитость решила кардинально сменить прическу и стала блондинкой. Новый цвет волос не понравился не только помощнику телезвезды, но и многим поклонникам.

Всем переживающим Гузеева пообещала, что к новому году вернется к прежнему имиджу и станет брюнеткой, но делает это не под давлением общества, а по собственному желанию.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео со съемок передачи "Давай поженимся", где Лариса Гузеева не могла произнести свой текст. После ролика пользователи Интернета разделились на два лагеря: одни посмеялись над происходящим, другие жестко прошлись по ведущим шоу.