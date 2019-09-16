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Гузеева сильно изменилась после "ужасного года"

Гузеева сильно изменилась после
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" поделилась пережитым

Лариса Гузеева показалась фанатам преображенной. На новом снимке в соцсети звезда с ярким макияжем, красиво уложенными волосами – она стала платиновой блондинкой – выглядит помолодевшей и загоревшей. Однако под ним всегда отличавшаяся твердостью характера артистка пожаловалась на трудности.

"Единственное, что было хорошего за это лето, – загар. Ужасный год",

– призналась она.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Поклонники активно отреагировали на сообщение телеведущей. Они обсуждали ее внешность и признавались в чувствах:

"Ой, Ларочка, ну какая ты красивая!!! То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела? Ну просто красавица!", "Шикарная! Обожаю!",  "Три в одном, скорее всего...  отдохнула и похудела и загорела", "Цвет волос Ваш – черный!!! Вы и сами это знаете!!! Вы были более яркой, яркой, яркой. Я думаю, Вы вернетесь к нему рано или поздно. Это так, временно, блонд", "Самая самая лучшая телеведущая. Красивая женщина, мы Вас любим", "Очень хорошо выглядите!! И тон волос просто... ждем новых выпусков... скучали".  

Они огласились с тем, что год на самом деле был непростым. Одна из дам написала, что "особенно выбила из колеи новость про Анастасию Заворотнюк". Ее слова вызвали целый поток комментариев о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Ранее дочка сообщила, что у телеведущей во время съемок возникают проблемы из-за того, что все происходящее она пропускает через себя. Сама Лариса Гузеева показала место, где будет работать.

Артистка недавно вернула свою страницу в Instagram после атаки. Правда, первый снимок, который она выложила тогда, вызвал неоднозначную реакцию.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
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