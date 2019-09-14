Нибиру
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Ведущая "Давай поженимся" поведала о суровых буднях.
После летнего отдыха Лариса Гузеева с головой погрузилась в работу. Артистка, наконец, прервала молчание, затянувшееся из-за атаки хакеров на ее аккаунт в Instagram, и подробно рассказывает поклонникам о своей жизни. В сторис Гузеева показала вагончик, куда переехала жить.
"На три дня этот вагончик станет моим домом. Работать буду", – сообщила актриса.
Пока она держит интригу и не раскрывает подробности съемок.
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы