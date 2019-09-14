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"Станет моим домом": Гузеева переехала в вагончик

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала свое скромное жилище

Ведущая "Давай поженимся" поведала о суровых буднях.

После летнего отдыха Лариса Гузеева с головой погрузилась в работу. Артистка, наконец, прервала молчание, затянувшееся из-за атаки хакеров на ее аккаунт в Instagram, и подробно рассказывает поклонникам о своей жизни. В сторис Гузеева показала вагончик, куда переехала жить.

"На три дня этот вагончик станет моим домом. Работать буду", – сообщила актриса.

Пока она держит интригу и не раскрывает подробности съемок.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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