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Гузеева развлеклась в бессонную ночь

Гузеева развлеклась в бессонную ночь
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистка избавилась от страшной тоски

Лариса Гузеева может не только дать совет, как устроить личную жизнь. На этот раз ведущая программы "Давай поженимся" показала, как развлеклась в бессонную ночь.

Артистка сообщила, что от тоски начала... варить "яблочную прелесть". И результат ее "так обрадовал, что настроение исправилось само собой". Потом звезда, в мельчайших деталях рассказала, как готовила варенье, и пожелала всем спокойной ночи.

Описание процесса она поместила под двумя кадрами в соцсети. На первом показаны кастрюли, в которых томятся дольки яблок, на втором – банки с заготовкой на зиму.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Подписчицы стали делиться собственными рецептами варенья из других ягод и фруктов. Некоторые расспрашивали артистку, при какой температуре она разливает "яблочную прелесть" по банкам как это хранит. А также интересовались, проснулась она или еще не ложилась, когда все это делала, на что Лариса ответила, что у нее бессонница

В сторис Гузеева выложила подробное видео. И в заключение сказала:

"Какое счастье родиться женщиной! В минуты страшной тоски можно заняться делом... например, варить варенье. А мужчинам что? Ну, пойти в гараж, выпить, изменить – и все?.."

Ведущая "Давай поженимся" не раз удивляла публику. Недавно поклонники бурно обсуждали наряд, который звезда надела в кинотеатр, и многие недоумевали. Ранее Ларису и вовсе обсмеяли, причем за модную одежду.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
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