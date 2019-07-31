"Отстой!": Гузееву унизили за странный наряд

Ведущая "Давай поженимся" прогулялась в разноцветном кардигане и обуви с кисточками

Лариса Гузеева побывала в центре Москвы. Фото с прогулки она выложила в соцсети. Наряд артистки вызвал у поклонников неоднозначную реакцию.

В кадре звезда показана в брюках, голубой блузке и длинном кардигане, сшитом из лоскутков разного цвета. На ее ногах красовалась обувь с кисточками.

"Глазами дочери... Обожаемая Москва", – как всегда, жизнерадостно поделилась телеведущая.

Подписчики, с нетерпением ожидающие новых снимков Гузеевой, откликнулись сразу. Только мнения о наряде звезды разошлись.

Некоторых удивила столь пестрая одежда. Они раскритиковали звезду за безвкусицу и разочарованно заявили (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены):

"Клоун-Лариса!", "Наряд у Ларисы отстой! Срочно на модный приговор!", "выглядет она комично в этот раз", "Нужно быть смелой женщиной, что бы на себя такое одеть!".

Фанаты бросились на защиту любимицы. "Женщина без возраста!!!", "Неповторимая и невероятная!!!", "Класный кардиганчик... тоже хочу такой. Вы мне напоминаете хорошую тбилискую даму, на Вас видно Грузия отложила отпечаток", "Стильная вы! Я такой стиль обожаю!", "за модой следите) стиль Азия. Лариса вам очень идёт", – осыпали артистку комплиментами.

Сопровождавшая Ларису на прогулке 18-летняя Ольга обычно живет во Франции, где учится. Но каникулы девушка, видимо, провела со знаменитой мамой.

Ранее Гузеева рассказала, как погостила в загородном доме актера и режиссера Эвклида Кюрдзидиса. Артистка снимала мужчину на камеру, рассыпаясь в комплиментах, давая понять, что неравнодушна к звезде сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". Об особых чувствах к нему она говорила и до этого, заявив, что выходит замуж.