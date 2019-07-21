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Охранник заставил Гузееву выгнуться у стола

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка поведала о случае, происшедшем с ней в отеле

Бессменная ведущая "Давай поженимся", актриса Лариса Гузеева опубликовала новое фото. Артистка рассказала, что позировала охраннику, который попросил ее "встать повыразительнее". 

На опубликованном фото звезда "Жестокого романса" стоит изящно выгнувшись у стола. На ней роскошное черное платье с однотонной накидкой в стиле "болеро". 

"Охранник в Отеле фотографировал... Велел встать повыразительнее. Я послушно встала.🙄", – подписала снимок Гузеева. 

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Поклонники пришли в восторг от красоты артистки 

"Вы восхитительны! А НОЖКА! Пушкин бы оценил; Вы постройнели, это огромный труд!👍🏻👍🏻👍🏻; ❤️ красавица!!!!!", – писали они. 

Марина МОНРО
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