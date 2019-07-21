Охранник заставил Гузееву выгнуться у стола

Нибиру
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Бессменная ведущая "Давай поженимся", актриса Лариса Гузеева опубликовала новое фото. Артистка рассказала, что позировала охраннику, который попросил ее "встать повыразительнее".
На опубликованном фото звезда "Жестокого романса" стоит изящно выгнувшись у стола. На ней роскошное черное платье с однотонной накидкой в стиле "болеро".
"Охранник в Отеле фотографировал... Велел встать повыразительнее. Я послушно встала.🙄", – подписала снимок Гузеева.
Поклонники пришли в восторг от красоты артистки
"Вы восхитительны! А НОЖКА! Пушкин бы оценил; Вы постройнели, это огромный труд!👍🏻👍🏻👍🏻; ❤️ красавица!!!!!", – писали они.
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