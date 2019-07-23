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"Я замуж выхожу": Гузеева сделала громкое признание

Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" удивила словами о своей свадьбе

Лариса Гузеева в очередной раз сразила поклонников наповал. Она объявила о новом замужестве. Видео этого признания мгновенно разлетелось по Сети.

"Мой любимый, мой самый красивый. В такое место привез...", 

– представила звезда избранника. И, нисколько не смутившись, добавила:

"Вы думате, что я за него замуж выхожу? Вы правильно думаете".

Новоиспеченный жених звезды – не кто иной, как эффектный актер греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис. Ему Лариса посвятила последние сторис.

Снимая мужчину, Гузеева говорила с особой теплотой. Поэтому ее слова дали повод думать, что женщина действительно влюблена и, наверное, взаимно.

Телеведущая, похоже, завоевала внимание завидного холостяка, несмотря на то, что старше его на девять лет, – в ролике он нежно улыбается, протягивая к ней руки. Может, артистка все-таки развелась с мужем Игорем Бухаровым, о чем долгое время судачили, только держала это в тайне.

Роман с Кюрдзидисом Гузеевой приписывали не раз, напоминает VladTime. И нынешнее заявление Ларисы лишь подтвердило подозрения. Теперь поклонники могут радоваться счастью любимицы и ожидать фото с ее новой свадьбы.

Впрочем, ведущая "Давай поженимся" – шутница еще та. Да и совсем недавно под снимком в соцсети она рассказывала о другом любимом – известном актере Андрее Соколове. 

Мало того, звезда может не только сняться в эротичной позе, но и решиться на смелый эксперимент.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
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