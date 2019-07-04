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"Колдуньи": дочь Гузеевой с голой грудью прижалась к подруге

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Наследница телеведущей пробует свои силы в качестве модели

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга продолжает эпатировать общественность. Так, девушка снялась в фотосессии для бельевого магазина в одних белых трусах. Пикантности кадру добавил тот факт, что Ольга обнимается с другой россиянкой, также позирующей топлесс.

Кадр разместила в своем Instagram артистка Юлия Нефедова, Ольга же сделала репост в историях, не дав поклонникам возможности выразить свое восхищение кадром. В снимке у моделей пышные светлые парики и жуткие накладные носы, как в фильмах ужасов про злых ведьм.

"Колдуньи",

– подписала фото Нефедова.

Наследница Гузеевой регулярно демонстрирует поклонникам свое обнаженное тело и экспериментирует с образами, не боясь представать перед публикой даже с "инопланетным" макияжем. Девушка, как и ее мать, знает толк в эпатаже, она то примерит шубу на нижнее белье, то залезет в фонтан без лифчика, то устроит родственнице разнос. Гузеева свое чадо поддерживает и иногда сама показывает в своей соцсети провокационные кадры дочери. 

Полина ИВАНОВА
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