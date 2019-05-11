"Бомба": дочь Гузеевой залезла в фонтан без лифчика

Красотка показала пикантные кадры

18-летняя Ольга поучаствовала в смелой фотосессии.

Девушка периодически публикует провокационные фото и видео. Некоторые по прошествии времени исчезают из ее Instagram – возможно, из-за нападок хейтеров, которые не раз называли Лелю хмурой и избалованной. Оставшиеся восхищают друзей и поклонников юной красотки.

В этот раз она снялась в роковом образе – черном платье и шляпе. Завершила образ красная помада. Девушка позировала в разных локациях – среди них был даже фонтан. Несмотря на глухое платье, на фото она выглядит весьма сексуально – на некоторых снимках видно, что на Ольге нет нижнего белья. Подписчиками серия пришлась по вкусу – модель захвалили (орфография и пунктуация сохранены).

"Красотка", "So beautiful", "бомбаааа",

– написали комментаторы.



