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Дочь Гузеевой показалась в прозрачном белье

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Девушка продолжает эпатировать публику

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга уже прославилась на всю страну благодаря своей смелости и ярким экспериментам с внешностью. Недавно наследница артистки устроила очередную своеобразную фотосессию.

Девушка опубликовала в Instagram-историях разные кадры. На одних она в одном нижнем белье и шубе. Фото демонстрируют стройную и подтянутую фигуру Ольги.

На других она экспериментирует с макияжем. На лице дочери Гузеевой то мейкап с черной помадой, то с бирюзовыми бровями. На некоторых снимках девушка похожа на настоящую инопланетянку.

Подписчики Ольги не смогли выразить свои впечатления от таких необычных кадров, ведь эта функция соцсети не предполагает такую возможность.

Дочь Гузеевой уже делилась фото, на которых она позирует без нижнего белья. Тогда кадры вызвали бурю эмоций. Девушка, как и ее мать, регулярно дает общественности поводы говорить о себе. 

Полина ИВАНОВА
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