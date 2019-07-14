"Печально": Гузееву назвали "шедевром прошлого"

Время звезды неумолимо уходит

Артистка, хоть и не просила, получила пессимистичный прогноз.

Лариса Гузеева снова показала публике обожаемую дочь Лелю. Ведущая "Давай поженимся" разместила в своем Instagram фотоколлаж, где рядом с девушкой предстала и она сама в молодости.

"Дочки-матери", – коротко подписала она.

Поклонники актрисы не раз отмечали, что Ольга расцветает день ото дня и даже затмевает красотой маму. Однако находятся и те, кто видит в этом повод унизить Гузееву и напомнить ей о возрасте. В этот раз звезду назвали "шедевром прошлого". Одна из пользовательниц заявила, что время Ларисы уходит (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Лариса, это разные века, Вы, шедевр прошлого , а дочь настоящего, как ни прискорбно,наше время уходит, мне тоже печально",

– написала она.

"печальтесь, если находите в этом радость. Мне не по пути с вами", – парировала Гузеева, на что некоторые комментаторы ехидно подметили, что та готова слушать только комплименты.

"Устраивают только дифирамбы", – упрекнули актрису.

Другие также нашли, что дочь превзошла красавицу-маму, однако обошлись без грубостей.

"Лариса,вы извините меня. Но мне кажется ,что дочка становится ещё красивее,чем вы были в юности)" "У Вас очень красивая дочь", – отозвались пользователи.

Ранее Гузеева взорвалась из-за нелестных комментариев в адрес наследницы.