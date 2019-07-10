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"Странная": Гузеева взбесилась из-за дочери

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистка не дает в обиду наследницу

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram кадры завтрака и дочери Ольги. Телеведущая, не выносящая советов и критики, сразу дала понять подписчикам, что не потерпит негативных отзывов об отпрыске. Тем, кто не удержался от язвительного комментария, телесваха дала жесткий отпор.

"Доброе утро с дочерью. Редкая встреча",

– подписала снимки Гузеева.

На втором фото ее дочь позирует, вцепившись зубами в пустую тарелку. Артистка сразу же добавила, что кадр шуточный, а пятно на руке Ольги, которое можно разглядеть, – родимое. "Убирать не собираемся – советов не ждём", – подчеркнула телеведущая, видимо, устав, от критики недоброжелателей.

Впрочем, злопыхатели все равно высказали свое мнение. Так, одна девушка написала, что "дочка более, чем странная...". Гузеева терпеть такое не стала и ответила в свойственной ей манере:

"У тебя же на руках ребёнок, не боишься? *** [дура]".

Другие интернет-пользователи поинтересовались, зачем телесваха заранее злится, да и вообще выставляет подобные посты, если не готова выслушивать мнение людей, пусть и отрицательное.

"Советов не ждёте, то и не *** [нечего] выставлять", - заявила россиянка, на что Гузеева посоветовала ей быть аккуратной. "Не захлебнись", – написала артистка.

"Непонятно, почему вы всегда обороняетесь и злитесь? Выкладывая фото в соц.сети вы же знаете, что есть тысячи мнений. Откуда злоба и ненависть в ваших постах и комментариях. Есть пословица, умный и так поймет, а дураку все равно не докажешь. Будьте добрее и снисходительнее", – обратилась к актрисе поклонница.

Фанатка получила не менее жесткий ответ: "будете воспитывать, что мне делать на своей странице – забаню".

Гузеева известна тем, что не стесняется в выражениях и смело делится своей точкой зрения на различные вещи. Звезда уже не в первый раз ругается в комментариях с пользователями Сети. Однако поклонников у телеведущей только прибавляется. 

Полина ИВАНОВА
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