"Мерзят" в бан": Гузеева отвергла своих поклонников

Телеведущая резко высказалась в Сети

Актриса Лариса Гузеева призналась, что не читает сообщения своих поклонников в социальных сетях, более того, она намеренно удаляет их и просит всех ничего ей не писать.

"Я их [сообщения] удаляю, не прочитав: я не психолог, не скорая помощь, не банкомат– в своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте свое время. <…> Ну и мерзят конечно в бан",

– написала Гузеева.

Подписчики были шокированы такой просьбой. Они ищут любую возможность пообщаться с кумиром, а увидеть Ларису Гузеевой теперь можно только на телевидении, поскольку из всех других проектов она ушла.

"Так, а причем тут психолог и скорая помощь, если люди вам выражают свое восхищение", "Кто-то ведь не имеет никого рядом, ни мамы, ни сестры, ни даже подружки", "Все хотят с вами посоветоваться потому, что вы мудрая", "Вас на всех не хватает, Лариса",

– комментируют снимок телезвезды.

Также зрителей интересовало, будет ли Роза Сябитова вести программу "Давай поженимся". В своем Instagram сваха рассказала, что чувствует себя очень плохо: она не может спать и чувствует, что сходит с ума. Гузеева призналась, что ничего не знает о нервном срыве коллеги.

Телеведущая сейчас полностью занята своим внешним видом: она проходила лечение в клинике, где врач практически запретил ей есть.