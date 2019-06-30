"Почему так грубо?": Гузеева взбесилась из-за отдыха в Крыму

Жесткий ответ ведущей "Давай поженимся" неприятно удивил публику

Артистка не терпит критики и советчиков. Отдыхающую в Италии Ларису Гузееву задели слова одного из поклонников о Крыме.

Актриса и телеведущая, наконец, прервала молчание и показала поклонникам свои "римские каникулы". В итальянской столице звезда отдыхает с сыном и невесткой. В Instagram она опубликовала несколько фотографий, где позирует на живописных улицах. Судя по всему, диета, которой снова придерживается Гузеева, работает. Пользователи отметили великолепный результат, восхитившись постройневшей фигурой артистки. Ларису осыпали комплиментами. Однако не обошлось и без неприятной истории.

Как известно, знаменитость остра на язык и не терпит, когда ей указывают, как жить. Самонадеянные советчики рискуют получить жесткий отпор. В этот раз досталось одному из поклонников Гузеевой, который написал: "Езжайте в КРЫМ Лариса".

Актриса не промолчала и осадила его: "Я разберусь куда мне ехать". Некоторых пользователей ответ покоробил: "А почему так грубо", – недоумевают они.

Однако на защиту звезды встали другие, отметив, что не стоит раздавать советы, когда в них не нуждаются.

Впрочем, большая часть подписчиков была больше поглощена эффектным черно-белым кадром, где Гузеева позирует, кокетливо прикрыв шляпой лицо.

"Итальянский неореализм- моё всё. Очень жалею что это кино закончилось. Моя тоска только по чёрно– белым шедеврам", – подписала она фото.

"очень профессиональное смысловое фото! Браво!" "Шикааарно, кадр из фильма Феллини!" "Римские каникулы", "Лариса, это Вы?...Бесподобно..." "Вау!шикарная женщина!" "А вы постройнели так быстро, видать метаболизм хороший",

- отозвались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).