"В панике жду результата": Гузеева решилась на эксперимент

Из-за неожиданных трудностей артистке пришлось просить о помощи

Ведущая "Давай поженимся" срочно попросила совета у преданных зрителей.

Лариса Гузеева призналась, что решила сварить варенье из крыжовника. Внезапно выяснилось, что ягода эта весьма капризна, и чтобы приготовить все правильно, придется попотеть.

"…процесс уже пошёл и я в панике жду результата",

– написала она в своем Instagram, добавив, что во времена ее детства крыжовенное и яблочное варенье считалось лакомством для бедных. Видимо, поэтому артистка решила, что никаких секретов в его приготовлении нет.

Поклонницы немедленно пришли на помощь Гузеевой. Они поделились фирменными рецептами и хитростями. Некоторые посоветовали ей не заморачиваться и просто замораживать ягоды – Лариса ответила, что так и поступит. Часть подписчиков удивилась, как актриса успевает еще и заниматься хозяйством (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Да раньше мамы варили. А сейчас проще заморозить" "я прошлым летом наварила крыжовник, персик, клубнику, айву, чернику ... и что? Никто не ел, все худеют 😟. В этом году только заморозка! Даже баклажаны пожарю дольками и в коробочку и в морозильник. А зимой баклажаны с орехами и киндзой", "Какая вы хозяйка! И как только все успеваете?"

– отозвались они.

Ранее Гузееву сравнили с ее дочерью Ольгой, назвав актрису "шедевром прошлого".