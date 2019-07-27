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"Не знаю, видите вы или нет": к Гузеевой пришла белочка

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
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Актриса прилетела на кинофестиваль "Хрустальный источник" в Ессентуки. Мероприятие проходит с 20 по 27 июля.

Лариса Гузеева наслаждается курортным городом. В своем Instagram она показала безмятежную прогулку по парку. Компанию артистке составила режиссер Светлана Проскурина.

Гузеева показала окрестности и пушистую белочку, которая деловито сновала по деревьям неподалеку от нее.

"Не знаю, видите ли вы белочку или нет. Вот она – красавица какая. Это мы в парке в Ессентуках. Как все здесь сохранилось", – восхитилась Лариса, попутно обругав "дебилов", которые исписали беседку, откуда она любовалась видами.

На фестивале собрались отечественные звезды – Александр Балуев, Ирина Муравьева, Тамара Гвердцители, Ольга Будина, Светлана Немоляева и многие другие, отмечается на сайте городской администрации. Почтил присутствием и французский актер Пьер Ришар. В его компании Гузеева на днях сидела в одном из местных ресторанов – видео актриса показывала в сторис.

Ранее Гузеева показала, как изменилась ее фигура в результате борьбы с лишними килограммами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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