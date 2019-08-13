"Будто тетя из села": Гузеева показалась в странном виде

Ведущая "Давай поженимся" удивила публику

Лариса Гузеева отправилась смотреть новый фильм. А затем поделилась впечатлениями в соцсети. Только подписчиков больше заинтересовало то, как выглядела звезда, многие недоумевали.

"Культпоход в кино!.. Тарантино – гений", – сообщила артистка под фото. И пожелала "всем радости". В кадре телеведущая одета в темное платье с рисунком. На ногах – серебристые шлепки, в руках она держит большую упаковку попкорна.

Подписчики разошлись во мнениях. Одним категорически не понравились прическа и наряд артистки:

"На голове черт знает что", "Волосы не должны выглядеть, будто бы их жевали", "Что это за прикид, будто тетя из села в гости в город приехала. Забыла, видать, туфли одеть и причесаться, а сумка ну никак не подходит к этому платью", "Наверное, в баню собрались!", "Да, Лариса, как-то не очень... домашний халат, домашние шлепки и причесон не очень... валялась на диване и умяла ведро попкорна", "На таджикский наряд похож".

Другие, наоборот, восхищались ее видом. "Правильно Роза говорит: какие щиколотки у Вас, Лариса, щикарные!", "Шикарное платье! На шикарной женщине!", "Такая настоящая", "Цвет волос – отличный, платье – идеальное, обувь – шикарная; и вкусняшка – к месту...", "Очаровательная", "Хороша и бесподобна", "А тапки хоть куда! Хоть в оперу... хоть в кино! Такие... нескольких хороших туфель стоят", – потекли рекой комплименты.

Некоторых возмутило количество попкорна у Ларисы. Они ругались и язвили: "Ты только что худела. Зачем тебе это ведро?", "Нельзя столько жрать!", "Лара, это вредно....", "Вкусненько?". Отдельные замечания телезвезда не пропускала. На слова "Вазочка ну очень большая!!!" Лариса отреагировала. "Ну я же не одна!" – объяснила она.

Позже Гузеева разместила в Instagram другой снимок. На нем крупным планом показаны ее ноги в тех самых шлепках. "Эээ... недорогие злые женщины, я не в домашних тапках, как можно – Тарантино и вдруг тапки", – обратилась она к злопыхательницам.

Фанаты похвалили звезду: "Лариса Андреевна! Шик, блеск, красота! Это и романтично, и стиль Золушки на балу ... и пуанты балетной!.. Скользите в них, как всегда, – с гордо поднятой головой!", "Квентин бы оценил... он любит ступни... Вы знали, в чем прийти на его фильм!!!".

