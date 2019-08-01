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"Ворон пугать": Гузеева в шубе шокировала жутким видом

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Телеведущая выбрала необычный наряд для лета

Лариса Гузеева продолжает отдыхать в Ессентуках, где приобрела новую шубу темно-изумрудного цвета, чем тут же поделилась в Instagram. Подписчики, глядя на снимок телесвахи, раскритиковали ее за нелепый внешний вид.

"Всегда мечтала шубу на босу ногу!"

– подписала кадр Гузеева.

Один из поклонников звезды "Давай поженимся!" понадеялся, что она надела шубу на голое тело. Однако знаменитость не стала отвечать, хотя она нередко беседует со своими фанатами. Впрочем, далеко не всем интернет-пользователям понравился снимок Гузеевой.

"Неудачное фото. Как из фильма ужасов "Ходячие мертвецы", "Неудачный снимок. Не видно шубу. И лицо не узнать", "О ужас. Смерть какая-то", "Приведение....ужас", "Да уж! Погодка сейчас как раз для шубки", "Ворон пугать?", "Жуткая фотка получилась, как "девочка из колодца", я придираюсь только к фото", – отметили недоброжелатели.

А фанаты, как всегда, встали на защиту своей любимицы:

"Худышкой кажешься. Волшебная шубка!", "Вы, Лариса, очень интересная и красивая женщина в любом одеянии", "Шикарная женщина". 

Полина ИВАНОВА
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