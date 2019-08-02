"Не переступайте – и не огребете": Гузеева набросилась на хамов

Ведущую "Давай поженимся" разозлила критика

Лариса Гузеева остра на язык и не дает спуску тем, кто указывает, как ей жить. Они всегда получают отпор. Так случилось и на этот раз. Артистка поставила на место злопыхателей.

"Вдогонку. Никогда не думала, что хамы на моей странице такие ранимые и обидчивые, практически в падучей от моих ответов. А вы не переступайте – и не огребете",

– написала она под новым фото. На нем звезда экрана тоже показана в шубе, темных очках и босиком, но выглядит более решительно, чем на предыдущем.

На многие свежие комментарии Гузеева реагировала сразу.

Слова одной из дам "Я не хамка, конечно, но тетка вы с большим гонорком. Хотя и любят вас за это", Лариса ответила: "Хамка конечно. Классическая. Живите".

Жесткий ответ артистки неприятно удивил некоторых. "А почему сразу хамы?! Это вы так резко реагируете и отвечаете порой по-хамски! Око за око!", – заявила другая подписчица.

Фанаты же горячо поддержали телеведущую: "Так их, Лара! Жги напалмом!", "Классная "догонка" но не догонят и в прямом и в переносном смысле!!!", "Умеете ставить на место и классических хамок и не классических!!! Вы прекрасны!", "И правильно, настоящая, не строит что-то из себя. Такая, какая есть", "Леди совершенство, самая честная, без фальши".

Многие продолжали хвалить внешность любимицы. "Роскошна, впрочем, как всегда", "Шуба обалденная, а Вы в ней – богиня!", "Классная, и очки идут и прическа и цвет волос", "Вы безумно хороши", "Шикарная и достойная", "Ларчик Великолепный", "Ух ты! Королева!", – не поскупились они на комплименты.

Чуть ранее ведущая "Давай поженимся" поделилась в соцсети кадром, на котором позировала в шубе темно-изумрудного цвета. Кое-кому это не понравилось, звезду экрана даже назвали "привидением". Все комменты под этим фото Гузеева беспощадно удалила.

До этого Ларису также обругали за наряд. Тогда она не ответила злопыхателям.

Не так давно Гузеева удивила поклонников признанием – о новом замужестве.