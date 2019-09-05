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"Позорище какое!": Гузеева вышла на красную дорожку в "пижаме"

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" вернулась в странном наряде

Лариса Гузеева радостно сообщила фанатам, что снова с ними в Instagram. И опубликовала на своей "отвоеванной" странице новый снимок. На нем она показана в белом костюме. Это разочаровало некоторых.

"Дорогие подписчики! Мы вернули аккаунт!! Он снова принадлежит мне", – заявила артистка под кадром. И пообещала, что скоро будет "выкладывать фото, видео и истории".

В кадре телеведущая  выглядит довольной и счастливой. Она весело улыбается, приложив руку к груди. 

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Однако ее радость разделили не все. Вид звезды и особенно ее одежда вызвала негативную реакцию:

"Это что, пижама!!!!", "Кошмар! Денег нет и вкуса ...ужас ! Позорище какое!" "Где стилисты?...ау...". 

Фанаты сразу встали на защиту любимой артистки. Они пояснили, что на ней никакая не пижама, а льняной костюм и, пристыдив тех, кто этого не понял, восхитились:

"Легкая, воздушная! Красотка!", "С Вас должны брать пример женщины", "Очень классный образ", "Жизнерадостная! Классная! Талантливая!", "Как вы хорошо выглядите в этом костюмчике", "Летящей походкой!".

Многие подписчики были рады возвращению звезды в соцсеть и, отметив, что очень ее ждали, предвкушали приятные минуты общения.

Лариса Гузеева пропала из Сети в середине августа. Тогда говорили, что страницу артистки атаковали хакеры, удалив все фото и сменив ее имя на мужское.

Ранее наряды ведущей программы "Давай поженимся" тоже удивляли поклонников. Как-то ее даже назвали "тетей из села" за темное платье с рисунком и серебристые шлепки, а до этого раскритиковали за безвкусицу из-за пестрой одежды.  

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
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