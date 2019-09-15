Артистка страдает во время съемок

Дочь телеведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой Ольга рассказала о главных проблемах матери во время съемок.

По ее словам, на программу приходят люди, которые от переполняющих их эмоций от нахождения на федеральном канале, начинают вести себя неадекватно.

"Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема",

– призналась Ольга в интервью PeopleTalk.

Дочь неоднократно говорила матери, что это просто работа, но Гузеева "не может по-другому". При этом Ольга встала на защиту своей родительницы от нападок в Сети. Она считает, что Гузеева "имеет полное право" грубо отвечать на хамские комментарии в соцсетях.