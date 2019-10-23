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"Пошлятина": Валерия показала оральные упражнения

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость потренировала рот перед камерой

Певица Валерия поделилась подробностями своей подготовки к концертам. Перед выступлением артистка тренирует речевой аппарат странными оральными упражнениями. Между зубов артистка зажимает пробку от шампанского и начинает читать стихи.

Все происходящее Валерия крупным планом засняла на камеру, чтобы после выложить в социальные сети.

"В антракте продолжаем разминать речевой аппарат", – прокомментировала свои действия артистка.

В Инстаграм Валерии ко всему происходящему отнеслись по-разному: одних звезда рассмешила и удивила своим артистизмом, другим действия певицы показались пошлыми.

"Выглядит пошловатенько", "Только к нам выходите без пробок", "Отлично! Невозможно оторваться!", "Вот как Иосиф заткнул жену", "Выглядите на все 100%", "Красотка, огонь", "Крутое упражнение", "А я думала это БДСМ", "Сексуально выглядит!", "Как шаловливый ребенок", "Какая-то пошлятина получается", – написали под постов блондинки в социальных сетях (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее "Утро" публиковало фото Светланы Лободы без белья.

Дарья ПЕТРОВА
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