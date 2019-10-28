Друг рассказал о том, как звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с тяжелой болезнью, и о молчании ее родных

Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, обнаружен смертельный недуг, не сдается, сообщил актер Вячеслав Манучаров. И назвал новую возможную причину ее теперешнего состояния.



"Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье",

– рассказал он в программе "Ты не поверишь!", отметив, что она борется изо всех сил, так как ей не привыкать жить на пределе возможностей. Но он верит: рано или поздно актриса все-таки прервет молчание и выступит на публике.

Ее родные, по словам Манучарова, тоже держатся, как могут, живут "в вакууме" и не нуждаются в средствах. Актер подчеркнул: "Они – состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить". Он возмущен бесцеремонностью журналистов, которые и ему предлагали гонорар за то, чтобы он разыграл сцену, передает сайт "Комсомольская правда".

Недавно от родных поступила информация, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" серьезные проблемы со здоровьем, однако диагноз по-прежнему не назван. Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации в одном из подмосковных медицинских центров. Недавно актрису показали в онкологическом центре, и попозли слухи, что рака у нее нет.