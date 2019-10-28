Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты новые детали состояния Заворотнюк

Раскрыты новые детали состояния Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Друг рассказал о том, как звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с тяжелой болезнью, и о молчании ее родных

Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, обнаружен смертельный недуг, не сдается, сообщил актер Вячеслав Манучаров. И назвал новую возможную причину ее теперешнего состояния.

"Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье",

рассказал он в программе "Ты не поверишь!", отметив, что она борется изо всех сил, так как ей не привыкать жить на пределе возможностей. Но он верит: рано или поздно актриса все-таки прервет молчание и выступит на публике.

Ее родные, по словам Манучарова, тоже держатся, как могут, живут "в вакууме" и не нуждаются в средствах. Актер подчеркнул: "Они – состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить". Он возмущен бесцеремонностью журналистов, которые и ему предлагали гонорар за то, чтобы он разыграл сцену, передает сайт "Комсомольская правда".

Недавно от родных поступила информация, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" серьезные проблемы со здоровьем, однако диагноз по-прежнему не назван. Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации в одном из подмосковных медицинских центров. Недавно актрису показали в онкологическом центре, и попозли слухи, что рака у нее нет.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Умер как собака": Трамп подтвердил уничтожение главаря террористов в Сирии

Аль-Багдади удалось ликвидировать с помощью России

НАТО готовится отнять Калининград у России

У Альянса есть план по захвату территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей