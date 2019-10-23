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Уже которую неделю страна с замиранием сердца следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. В прессе появляются сообщения, что актриса страдает от опухоли мозга – глиобластомы, однако близкие не комментируют эти слухи.
Онколог-маммолог, хирург Анатолий Михайленко считает, что онкологическое заболевание Анастасии Заворотнюк может быть наследственным.
"Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству", -
рассказал доктор порталу Dni.ru.
Михайленко подчеркнул, что, если у Анастасии есть подобные генетические изменения, то ее нынешнее состояние никак не может быть вызвано процедурой ЭКО, через которую прошла артистка.
Отец актрисы, Юрий Заворотнюк, скончался в 2015 г., а брат ушел из жизни год назад после долгой, тяжелой болезни.
Сама Анастасия сейчас находится в реабилитационном центре.
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