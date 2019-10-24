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Бывший муж показал надеющуюся на чудо Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"/ТАСС
Звезду поддержал супруг, с которым она не виделась более 20 лет

Болезнь Анастасии Заворотнюк приковала к актрисе внимание всех СМИ. 

В студию программы "Пусть говорят" пришел экс-супруг Анастасии Олаф Шварцкопф и показал уникальное видео из личного архива.

"Я знаю, что она сильный человек...Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы...Она остается в моем сердце", - 

признался первый муж Заворотнюк.

Брак Олафа и Анастасии продлился недолго – всего год, однако влюбленный супруг снял множество домашних видеороликов. Зрители программы с удивлением увидели юную актрису, которая еще не стала всероссийской знаменитостью.

Шварцкопф признался, что не общался с Заворотнюк свыше 20 лет – супруги не поддерживали отношения после развода. Олаф не раз пытался выйти на контакт с бывшей женой, однако она заблокировала его в социальных сетях. 

Пронзительное впечатление производят архивные видео, где совсем молодая Анастасия говорит:

"Я всегда живая. Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20-30".

Сейчас эти слова звучат как пророчество. О болезни актрисы стало известно в начале осени. Близкие Анастасии отказываются от комментариев о состоянии ее здоровья.

Валентина МАЙОРОВА
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