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Болезнь Анастасии Заворотнюк приковала к актрисе внимание всех СМИ.
В студию программы "Пусть говорят" пришел экс-супруг Анастасии Олаф Шварцкопф и показал уникальное видео из личного архива.
"Я знаю, что она сильный человек...Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы...Она остается в моем сердце", -
признался первый муж Заворотнюк.
Брак Олафа и Анастасии продлился недолго – всего год, однако влюбленный супруг снял множество домашних видеороликов. Зрители программы с удивлением увидели юную актрису, которая еще не стала всероссийской знаменитостью.
Шварцкопф признался, что не общался с Заворотнюк свыше 20 лет – супруги не поддерживали отношения после развода. Олаф не раз пытался выйти на контакт с бывшей женой, однако она заблокировала его в социальных сетях.
Пронзительное впечатление производят архивные видео, где совсем молодая Анастасия говорит:
"Я всегда живая. Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20-30".
Сейчас эти слова звучат как пророчество. О болезни актрисы стало известно в начале осени. Близкие Анастасии отказываются от комментариев о состоянии ее здоровья.
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