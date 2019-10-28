Репортеры сфотографировали роскошный особняк звезды и ее дорогие подарки

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк появляются крайне редко. По последним данным, звезда находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряются в догадках: что сейчас происходит с актрисой и точно ли она находится в клинике?

Журналистам удалось точно выяснить одно – в роскошном особняке Анастасии Заворотнюк сейчас живет ее мама вместе с дочкой артистки. Похоже, именно бабушка взяла на себя заботы о воспитании внучки.

Репортеры также сняли особняк актрисы. На фотографиях, как пишет "ЭГ", видно, что в доме стоит детская коляска, в спортзале, похоже, давно никто не занимался, а в целом жилище выглядит запущенным. Во дворе также есть дорогая иномарка. Как утверждают журналисты, машина стоимостью 2 млн рублей – это подарок Анастасии Заворотнюк маме.

Чтобы узнать информацию о местонахождении звезды, некоторые СМИ готовы были даже подкупить ее друзей. Телеканал НТВ выяснил, что актеру Вячеславу Манучарову предлагали гонорар за то, чтобы он приехал к дому Заворотнюк с цветами, а актриса попала в объективы камер.

Ранее Вячеслав Манучаров рассказал, как Анастасия Заовортнюк борется со своей болезнью.