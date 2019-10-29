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Улыбающаяся Заворотнюк прогулялась по улице

Улыбающуюся Заворотнюк сняли на улице
Анастасия Заворотнюк. Фото: https://www.instagram.com/p/BcJtHj2lBnS/
Родных тяжелобольной артистки буквально не выпускают из виду

Как только сообщили о недуге Анастасии Заворотнюк, россияне стали пристально наблюдать за ее мужем, детьми и мамой. Особенный интерес у публики вызывает дочка звезды сериала "Моя прекрасная няня". Анна дает понять, что у нее все хорошо – прекрасное настроение девушки видно на фото, опубликованных в Instagram. Она снята гуляющей по улице с жизнерадостной улыбкой на лице.

Старшая наследница артистки не так давно открыла магазин одежды и на снимках демонстрирует наряды оттуда. И хотя на этот раз взрослая дочь Заворотнюк одета в темное – на ней кожаная куртка и кофта с глубоким вырезом, – от свежих черно-белых кадров будто исходит свет. 

Фото не подписаны. Раньше девушка и комментарии закрывала, наверное, из-за того, что устала отвечать на вопросы о знаменитой маме, и теперь пользователи стали оценивать ее внешность – им понравилось, как выглядит Анна, что вылилось в лестные отзывы: "Аня! Это просто нереальное что-то!", "Очень красиво!", "Тебя не узнать!".

Внимание многих россиян уже два месяца приковано к Анастасии Заворотнюк, с той самой поры, как почти два месяца назад распространилась информация, будто у актрисы обнаружили рак мозга. Так ли это на самом деле, точно не известно, ведь родные скрывают настоящий диагноз не только от журналистов, но и от близких друзей.

На днях один из приятелей "няни Вики" рассказал о ее состоянии. А пронырливые журналисты разведали, что в доме артистки сейчас живут ее мама и младшая дочка.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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