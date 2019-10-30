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В семью Заворотнюк пришла новая страшная беда

В семью Заворотнюк пришла новая беда
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Болезнь "прекрасной няни" сильно ударила по здоровью ее родного человека

Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом, в ее семье произошло новое несчастье. Мама звезды из-за сильного волнения о дочери стала плохо слышать. Пожилой женщине даже пришлось заказать слуховой аппарат, рассказал знакомый семьи.

Валентине Борисовне наверняка приходится сейчас труднее всего. О диагнозе актрисы она узнала одной из последних: дочка старалась уберечь ее. Когда Анастасии стало хуже, мама постянно плакала и едва ходила, держась за сердце. Недавно у пожилой женщины, видимо, на нервной почве, сильно сел слух, пишет сайт "Комсомольская правда".

Мама, 26 лет назад получившая звание народной артистки, оставила работу в театре. Она переехала к дочке, чтобы помогать по хозяйству, пока та делает карьеру.

Четыре года назад Валентана Борисовна потеряла мужа – он умер в 69 лет от рака, – и сына, старшего брата Анастасии, который скончался в 2016 г. от перитонита, ему было 52 года. А теперь заболела дочь.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", по словам знакомого, "не просто в сознании, а в полном адеквате". Она "понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться", сообщил мужчина.

Родные умалчивают подробности о здоровье и лечении актрисы. Ее дочка Анна демонстрирует хорошее настроение, журналисты выведали, что в большом доме Анастасии Заворотнюк сейчас живет только ее мать и младшая наследница, а ранее всплыли новые детали о состоянии звезды экрана. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Полина ДОРОЖКИНА
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